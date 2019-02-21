Вяльбе: лыжники Устюгов и Большунов для Клебо как красная тряпка для быка

Во время спринтерской гонки на чемпионате мира в Зефельде между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой. Сборная России подала протест на поведение норвежца, однако жюри его отклонило.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Норвежец Йоханнес Клебо всегда некорректно ведет себя на лыжне в отношении россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок, - сказала Вяльбе. - Они нам доказывают, что он все делал правильно. То есть человек, который идет первым, может делать все, что хочет: останавливаться, тормозить, чтобы сзади все упали. У Клебо это всегда так: Устюгов и Большунов для него как красные тряпки для быка".

"Жюри считает, что никаких противозаконных действий Клебо не совершал, поскольку он шел первым и мог делать все, что хотел, - добавила она. - Я и не ожидала положительного решения. Вспомните, что было на Играх в Сочи с Максимом Вылегжаниным. Мартин Сундбю тогда сказал, что сделал это не специально, но мы и не говорили об этом. Мы просто хотим, чтобы правила для всех были одинаковыми".

Глава федерации считает, что российским лыжникам надо быть на голову сильнее конкурентов, чтобы избежать повторения таких ситуаций. "Но сейчас, к сожалению, такого нет", - отметила она.

Трехкратный олимпийский чемпион Клебо стал победителем спринта. 22-летний лыжник впервые стал чемпионом мира.