Вяльбе считает, что лыжник Устюгов заслуженно получил желтую карточку за толчок Клебо

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов заслуженно получил желтую карточку, толкнув норвежца Йоханнеса Клебо после финиша полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Во время полуфинальной гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла перепалка, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца, однако жюри его отклонило. За свое поведение Устюгов, занявший в полуфинале пятое место и не вышедший в финал, получил желтую карточку.

"Все должно быть по правилам, никто не говорит о том, что можно выходить за рамки дозволенного. Я согласна с тем, что Сергей неправильно поступил, ударив его после финиша. Считаю, что он заслуженно получил желтую карточку", - сказала Вяльбе.

"Но почему тогда желтую карточку не получил Клебо, который специально блокировал его?" - добавила она.

Трехкратный олимпийский чемпион Клебо стал победителем спринта. 22-летний лыжник впервые стал чемпионом мира.