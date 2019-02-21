Тренер лыжника Устюгова убежден, что Клебо нарушил правила во время спринта на ЧМ

Во время полуфинальной гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла перепалка, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца, однако жюри его отклонило. За свое поведение Устюгов, занявший в полуфинале пятое место и не вышедший в финал, получил желтую карточку.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Норвежец Йоханнес Клебо нарушил правила, наступив на лыжу россиянину Сергею Устюгову во время спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Такое мнение ТАСС высказал тренер российского спортсмена Маркус Крамер.

"Я на сто процентов уверен, что это нарушение правил. Клебо во время прохождения поворота специально заблокировал внутренний радиус Сергею и наступил ему на лыжу, что заставило его остановиться", - сказал Крамер.

"Жюри считает, что это не нарушение правил со стороны Клебо, потому что он шел впереди и мог выбирать направление движения. Да, хорошо, но не наступать на лыжу сопернику. На чемпионате мира 2017 года в Лахти в похожей ситуации Сергей наступил на лыжу сопернику, но тогда за это он был наказан желтой карточкой. И как тогда это объяснить спортсменам, если правила все время меняются?" - добавил он.

Трехкратный олимпийский чемпион Клебо стал победителем спринта. 22-летний лыжник впервые стал чемпионом мира.