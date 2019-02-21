Медведева не считает подвигом хорошую короткую программу на Кубке России

На турнире в Великом Новгороде проходит короткая программа в женском одиночном катании. Медведева набрала 76,89 балла и занимает пока первое место, второй идет Елизавета Туктамышева (72,21), третьей - Анастасия Гулякова (70,74).

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Евгения Медведева не считает подвигом хороший результат, показанный в короткой программе на Кубке России по фигурному катанию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Мне надоело после стартов выходить грустной из-за того, что что-то недоделала. Я не могу сказать, что это суперподвиг. Это короткая программа - всего три прыжка, и она получилась", - отметила Медведева.

"Я много что поменяла в своей жизни. Есть одна большая перемена, к которой я себя подводила два года морально. Это секрет, но связано с моим телом, думаю, месяца через два я расскажу - это мой стиль жизни. Закидываю удочку - расскажу позже", - добавила 19-летняя фигуристка.

Финал Кубка России станет последним турниром перед определением состава сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме (18-24 марта). На место в сборной претендуют Медведева, Туктамышева и Станислава Константинова, которая также принимает участие в финале Кубка России.

Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы в 2016-2017 годах. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали - в одиночном катании и командных соревнованиях.