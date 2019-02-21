Алина Загитова вышла на тренировку вместе со своей собакой Масару

ТАСС, 21 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова привела на тренировку свою собаку Масару. Об этом сообщила тренер фигуристки Этери Тутберидзе у себя в Instagram.

Загитова продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдет в марте в Японии. Тренировка фигуристки и ее собаки прошла в ледовом дворце "Хрустальный".