Алина Загитова вышла на тренировку вместе со своей собакой Масару

ТАСС, 21 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова привела на тренировку свою собаку Масару. Об этом сообщила тренер фигуристки Этери Тутберидзе у себя в Instagram.
Загитова продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдет в марте в Японии. Тренировка фигуристки и ее собаки прошла в ледовом дворце "Хрустальный".
"Кульминация рабочего процесса. Все заняты делом!" - написала Тутберидзе.
Торжественная церемония вручения олимпийской чемпионке Пхёнчхана щенка породы акита-ину по имени Масару (с японского - победитель) состоялась в мае 2018 года в Москве в гостинице "Метрополь". Четвероногого друга Загитовой вручил Эндо Такаси, глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину, на церемонии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. После победы на Играх спортсменка рассказала журналистам, что мечтает о собаке, фотографии которой она увидела в японском журнале.