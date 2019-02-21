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Алина Загитова вышла на тренировку вместе со своей собакой Масару

Фигуристка продолжает готовиться к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в марте Японии
Алина Загитова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 21 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова привела на тренировку свою собаку Масару. Об этом сообщила тренер фигуристки Этери Тутберидзе у себя в Instagram.

Загитова продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдет в марте в Японии. Тренировка фигуристки и ее собаки прошла в ледовом дворце "Хрустальный".

"Кульминация рабочего процесса. Все заняты делом!" - написала Тутберидзе.

Торжественная церемония вручения олимпийской чемпионке Пхёнчхана щенка породы акита-ину по имени Масару (с японского - победитель) состоялась в мае 2018 года в Москве в гостинице "Метрополь". Четвероногого друга Загитовой вручил Эндо Такаси, глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину, на церемонии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. После победы на Играх спортсменка рассказала журналистам, что мечтает о собаке, фотографии которой она увидела в японском журнале.

Теги
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