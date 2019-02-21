Медведева лидирует после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде.

Медведева получила от судей за свой прокат 76,89 балла. Второй результат показала Станислава Константинова (75,47), третьей стала Анастасия Губанова (73,94), четвертое место занимает Елизавета Туктамышева (72,21).

19-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также фигуристка побеждала в двух финалах Гран-при.

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Финал Кубка России станет последним стартом перед определением состава сборной России на предстоящий в японской Сайтаме чемпионат мира.