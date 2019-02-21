Клебо заявил, что не злится на Устюгова за толчок после гонки на чемпионате мира

Во время полуфинальной гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла перепалка, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца, однако жюри его отклонило. За свое поведение Устюгов получил желтую карточку.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Норвежец Йоханнес Клебо не держит зла на российского лыжника Сергея Устюгова за его толчок после финиша полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Такое мнение ТАСС высказал сам норвежец, который стал победителем соревнований.

"Перед последним поворотом я старался сохранить свою траекторию, он попытался атаковать меня справа, но места было недостаточно. Для нас обоих ситуация сулила падением, но в итоге мне удалось финишировать вторым и пробиться в финал", - сказал Клебо.

"После финиша он был немного зол на меня, но это часто случается в спринте, зла я на него не держу. Он хороший парень, я на него не зол. Я вообще не злой парень", - добавил он.

Вместе с тем Клебо отметил, что понимает причину негодования Устюгова. "Но то, что он зол, говорит о том, что он в хорошей форме. Для России это хороший знак, думаю, в субботу в скиатлоне он будет очень быстр", - заметил норвежец.

Трехкратный олимпийский чемпион Клебо стал победителем спринта. 22-летний лыжник впервые стал чемпионом мира. В субботу на чемпионате мира состоится скиатлон у мужчин и женщин.