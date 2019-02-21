Ретивых рассказал, что болельщики освистали его на ЧМ после конфликта Устюгова и Клебо

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Болельщики из скандинавских стран освистали российского лыжника Глеба Ретивых перед стартом финального забега в спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде в связи с конфликтом, который произошел незадолго до этого между его соотечественником Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо. Об этом журналистам рассказал Ретивых.

Во время полуфинального забега между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша спортсмены вступили в перепалку, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца на трассе, однако жюри его отклонило. За толчок Устюгов, занявший в полуфинале пятое место и не вышедший в финал, получил желтую карточку.