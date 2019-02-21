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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Ретивых рассказал, что болельщики освистали его на ЧМ после конфликта Устюгова и Клебо

По словам россиянина, ему было не очень понятно такое отношение зрителей

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Болельщики из скандинавских стран освистали российского лыжника Глеба Ретивых перед стартом финального забега в спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде в связи с конфликтом, который произошел незадолго до этого между его соотечественником Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо. Об этом журналистам рассказал Ретивых.

Во время полуфинального забега между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша спортсмены вступили в перепалку, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца на трассе, однако жюри его отклонило. За толчок Устюгов, занявший в полуфинале пятое место и не вышедший в финал, получил желтую карточку.

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"Не совсем мне было понятно отношение зрителей на трибуне, которые стали освистывать эту ситуацию. И когда стали представлять меня в финале, вся эта трибуна мне подсвистывала. Там были норвежцы, финны, шведы", - сказал Ретивых.

"На трассе между ними была контактная борьба, это спринт и ситуацию могут решить десять сантиметров. После спуска сразу идет резкий поворот, в который они вдвоем нырнули, что и повлекло столкновение. Но вряд ли Клебо сделал это специально", - добавил он.

Трехкратный олимпийский чемпион Клебо стал победителем спринта, серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино. 22-летний норвежец впервые стал чемпионом мира.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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