Бывший футболист "Анжи" и "Локомотива" Диарра расторг контракт с ПСЖ

ТАСС, 21 февраля. Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) "Анжи" и "Локомотив" Лассана Диарра объявил о расторжении контракта с французским "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram футболиста.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2019 года.

"Я открываю новую страницу, но ничего не забываю. Я буду продолжать работать с энтузиазмом, решимостью и искренностью в своих новых проектах", - написал 33-летний Диарра.

В составе французского клуба футболист провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Ранее Диарра выступал за такие команды, как английские "Челси" и "Арсенал", испанский "Реал", французский "Марсель". С 2012 по 2014 год француз играл в России за махачкалинский "Анжи" и московский "Локомотив". Также на счету Диарра 33 матча за сборную Франции.