Фигуристка Константинова сообщила, что не будет снижать нагрузки из-за травмы ноги

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова пока не готова снижать нагрузки и прерывать тренировки из-за проблем с голеностопом. Об этом спортсменка сообщила журналистам после проката короткой программы в финале Кубка России - заключительного турнира перед определением состава сборной на предстоящий чемпионат мира в Сайтаме (Япония).

После короткой программы лидирует Евгения Медведева, получившая от судей за свой прокат 76,89 балла. Второй результат показала Константинова (75,47), которая уже не первый старт катается с тейпом на правой ноге. Третьей стала Анастасия Губанова (73,94), четвертое место занимает Елизавета Туктамышева (72,21).

"С тейпом я катаюсь который старт подряд - это хроническая проблема с голеностопом. Я прошла все обследования, я знаю все, что надо делать. Но пока я не могу снижать нагрузки и прерывать тренировки, чтобы приступить к лечению. Все спортсмены катаются через боль", - сообщила Константинова.

Также она рассказала об общении с Медведевой. "Я видела Женю в Санкт-Петербурге - мы не то чтобы близкие подруги, но нам нравится общаться, у нас схожие интересы. Близкие подруги у меня были раньше, теперь их нет - есть близкие знакомые, приятельницы, с кем можно встретиться вне соревнований. К сожалению, последний год расставил многие точки над "i" - пришлось расстаться с некоторыми людьми", - призналась фигуристка.

Финал Кубка России завершится 22 февраля, когда одиночницы и мужчины представят произвольные программы.