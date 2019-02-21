{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигуристка Константинова сообщила, что не будет снижать нагрузки из-за травмы ноги

Спортсменка испытывает проблем с голеностопом
Станислава Константинова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Станислава Константинова
© Александр Демьянчук/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова пока не готова снижать нагрузки и прерывать тренировки из-за проблем с голеностопом. Об этом спортсменка сообщила журналистам после проката короткой программы в финале Кубка России - заключительного турнира перед определением состава сборной на предстоящий чемпионат мира в Сайтаме (Япония).

После короткой программы лидирует Евгения Медведева, получившая от судей за свой прокат 76,89 балла. Второй результат показала Константинова (75,47), которая уже не первый старт катается с тейпом на правой ноге. Третьей стала Анастасия Губанова (73,94), четвертое место занимает Елизавета Туктамышева (72,21).

"С тейпом я катаюсь который старт подряд - это хроническая проблема с голеностопом. Я прошла все обследования, я знаю все, что надо делать. Но пока я не могу снижать нагрузки и прерывать тренировки, чтобы приступить к лечению. Все спортсмены катаются через боль", - сообщила Константинова.

Также она рассказала об общении с Медведевой. "Я видела Женю в Санкт-Петербурге - мы не то чтобы близкие подруги, но нам нравится общаться, у нас схожие интересы. Близкие подруги у меня были раньше, теперь их нет - есть близкие знакомые, приятельницы, с кем можно встретиться вне соревнований. К сожалению, последний год расставил многие точки над "i" - пришлось расстаться с некоторыми людьми", - призналась фигуристка.

Финал Кубка России завершится 22 февраля, когда одиночницы и мужчины представят произвольные программы.

Еврокубки
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Гран Канарию" в матче Евролиги
Встреча завершилась со счетом 107:85
Читать полностью