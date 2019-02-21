Дисквалификация в спринте не помешает лыжнику Устюгову выступить в скиатлоне на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дисквалификация лыжника Сергея Устюгова в спринте на чемпионате мира в Зефельде не помешает ему выступить в скиатлоне. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Маркус Крамер.
"Он выступит в скиатлоне", - сказал Крамер.
Во время полуфинальной гонки между Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла перепалка, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца, однако жюри его отклонило. За свое поведение Устюгов, занявший в полуфинале пятое место и не вышедший в финал, получил желтую карточку, а позднее оргкомитет дисквалифицировал Устюгова в спринте, сообщив о второй желтой карточке и аннулировав его результат.
Мужской скиатлон пройдет 23 февраля.