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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Дисквалификация в спринте не помешает лыжнику Устюгову выступить в скиатлоне на ЧМ

Скиатлон пройдет 23 февраля
Сергей Устюгов EPA-EFE/MARKKU OJALA
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/MARKKU OJALA

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дисквалификация лыжника Сергея Устюгова в спринте на чемпионате мира в Зефельде не помешает ему выступить в скиатлоне. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Маркус Крамер.

"Он выступит в скиатлоне", - сказал Крамер.

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Во время полуфинальной гонки между Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла перепалка, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца, однако жюри его отклонило. За свое поведение Устюгов, занявший в полуфинале пятое место и не вышедший в финал, получил желтую карточку, а позднее оргкомитет дисквалифицировал Устюгова в спринте, сообщив о второй желтой карточке и аннулировав его результат.

Мужской скиатлон пройдет 23 февраля.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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