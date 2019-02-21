Дисквалификация в спринте не помешает лыжнику Устюгову выступить в скиатлоне на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дисквалификация лыжника Сергея Устюгова в спринте на чемпионате мира в Зефельде не помешает ему выступить в скиатлоне. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Маркус Крамер.

"Он выступит в скиатлоне", - сказал Крамер.