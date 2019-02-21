Баскетболисты ЦСКА Боломбой, Курбанов и Антонов присоединятся к сборной РФ в пятницу

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА Джоэл Боломбой, Никита Курбанов, Семен Антонов и Иван Ухов присоединятся к сборной России, которой предстоит сыграть ключевой матч квалификации к Кубку мира 2019 года против Финляндии. Об этом ТАСС сообщил президент армейцев Андрей Ватутин.

В четверг сборная России одержала победу над командой Болгарии со счетом 104:60 в гостевом матче отборочного турнира.

"Ухов, Боломбой, Курбанов и Антонов присоединятся к сборной России, которой предстоит сыграть ключевой матч в квалификации, - сказал Ватутин. - Завтра утром они отправятся в расположение национальной команды".

Другой армеец Андрей Воронцевич уже находится в расположении сборной.

Матч Россия - Финляндия пройдет 24 февраля в Перми. Сборной России для попадания в финальную часть необходимо обыграть финских баскетболистов или проиграть с разницей не крупнее "-2" очка.