Футболисты "Арсенала" разгромили БАТЭ и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 21 февраля. Английский футбольный клуб "Арсенал" на своем поле одержал крупную победу над белорусским БАТЭ со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Забитыми мячами в составе "Арсенала" отметились Шкодран Мустафи (39-я минута) и Сократис Папастатопулос (60), еще один мяч защитник БАТЭ Захар Волков отправил в собственные ворота на четвертой минуте игры. Первая встреча команд завершилась победой белорусской команды со счетом 1:0. Таким образом, в следующий раунд пробился клуб из Лондона.

Результаты параллельных матчей:

"Айнтрахт" (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 4:1 (первый матч - 2:2);

"Валенсия" (Испания) - "Селтик" (Шотландия) - 1:0 (первый матч - 2:0);

"Вильярреал" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1 (первый матч - 1:0);

"Динамо" (Хорватия) - "Виктория" (Чехия) - 3:0 (первый матч - 1:2);

"Зальцбург" (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) - 4:0 (первый матч - 1:2);

"Наполи" (Италия) - "Цюрих" (Швейцария) - 2:0 (первый матч - 3:1).

Пары 1/8 финала Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.