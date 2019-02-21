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Допинг в спорте

WADA признало антидопинговое агентство Нигерии соответствующим своему кодексу

Нигерийский национальный антидопинговый комитет лишился этого статуса в ноябре 2018 года

ТАСС, 21 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло Нигерийскому национальному антидопинговому комитету статус соответствия кодексу международной организации. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Нигерийский национальный антидопинговый комитет был признан несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2018 года. С тех пор нигерийская сторона в сотрудничестве с Южноафриканским институтом по борьбе с допингом в спорте приняла меры по исправлению положения.

Отмечается, что Нигерийский национальный антидопинговый комитет продолжает сотрудничество с институтом и WADA для дальнейшего совершенствования своей работы.

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