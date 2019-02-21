Фурсенко: "Зенит" в матче Лиги Европы с "Фенербахче" показал многообещающий футбол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбол петербургского "Зенита" становится многообещающим, что показал ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче". Такое мнение ТАСС высказал президент команды Сергей Фурсенко.

"Зенит" обыграл "Фенербахче" во второй встрече 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1. В первом матче турецкая команда одержала победу - 1:0.

"Футболисты "Зенита" показали яркую и интересную игру, сыграли очень и очень хорошо. Радует, что отличились наши новички, похоже, что команда показала многообещающий футбол, хотя есть еще небольшие недоработки", - сказал Фурсенко.

Глава клуба не стал говорить о том, кого бы он хотел видеть в соперниках по стадии 1/8 финала турнира. "Сложно рассуждать о противнике по 1/8 финала. Жребий покажет, а загадывать тяжело", - подчеркнул Фурсенко.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне 22 февраля.