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Лига Европы

Семак: задача идти ва-банк футболистам "Зенита" в игре с "Фенербахче" не ставилась

По словам тренера, победа была непростой, однако претензий к игрокам быть не может
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Задача идти ва- банк игрокам петербургского футбольного клуба "Зенит" в игре с турецким "Фенербахче" не ставилась, так как была очень высока цена ошибки. Об этом сообщил главный тренер петербургском команды Сергей Семак на пресс-конференции.

В четверг "Зенит" дома обыграл "Фенербахче" со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Российский клуб по итогам противостояния вышел в 1/8 финала турнира. В первом матче в Стамбуле хозяева поля победили со счетом 1:0.

"Задания идти ва-банк не было, цена ошибки достаточно высока, мы пропустили мяч, который нам усложнил цель нашего прохода в 1/8 финала", - сказал Семак.

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"Переломным моментом в игре был финальный свисток арбитра. После него мы перестали нервничать. Счет был скользкий, все могло измениться в любой момент", - отметил тренер.

Семак также сообщил, что рассчитывает на то, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба в ближайшее время наберет свою лучшую форму. "Работает он хорошо, я думаю, что в ближайших играх он выйдет на тот уровень, на который сам себя поднял", - сказал тренер.

Он отметил, что в зимнее трансферное окно новичков в команде больше не ожидается. Для российских клубов трансферное окно закроется 22 февраля. "По поводу трансферной кампании - все возможно, но, скорее всего, новичков уже не будет", - сказал Семак.

"Претензий к игрокам нет"

По его словам, победа была непростой, однако претензий к игрокам быть не может. "Сегодня старались, играли как могли. Не всем довольны, но с точки зрения результата - не может быть претензий к игрокам. Но есть над чем работать, мы это понимаем", - считает Семак.

"Тяжелая игра, понятно что сейчас только набираем обороты, очень тяжело начинать после двухмесячной паузы", - добавил тренер.

Он также выразил болельщикам благодарность за активную поддержку команды.

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