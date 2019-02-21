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Футбол в Англии

Тренер "Челси" Джанфранко Дзола повторно госпитализирован после операции

Итальянец на минувшей неделе перенес операцию из-за проблем с желчным пузырем

ТАСС, 21 февраля. Бывший футболист, а ныне помощник главного тренера английского "Челси" итальянец Джанфранко Дзола госпитализирован из-за осложнений после операции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на английскую газету Daily Mail.

Дзола на минувшей неделе перенес операцию из-за проблем с желчным пузырем. В четверг 52-летний специалист был повторно госпитализирован из-за осложнений после операции. Сроки пребывания специалиста в больнице пока не уточняются.

Отмечается, что Дзола является одним из кандидатов на пост главного тренера "Челси" в случае отставки нынешнего наставника лондонского клуба Маурицио Сарри, однако проблемы со здоровьем могут негативно сказаться на перспективах его назначения.

Дзола выступал за лондонцев в период с 1996 по 2003 год. На его счету 287 матчей, 70 голов и 16 передач. В составе "Челси" он дважды выигрывал Кубок Англии (1997, 2000) и по разу - Кубок английской футбольной лиги (1998) и Суперкубок Англии (2000). Также Дзола становился победителем Кубка обладателей кубков (1998) и Суперкубка УЕФА (1998).

Дзола вошел в тренерский штаб "Челси" в июле 2018 года, когда главным тренером лондонского клуба стал его соотечественник Сарри. Также он работал главным тренером английских клубов "Вест Хэм" (2008-2010), "Уотфорд" (2012-2013) и "Бирмингем" (2016). Помимо этого он возглавлял итальянский "Кальяри" (2014-2015), катарский "Аль-Араби" (2015-2016) и являлся ассистентом главного тренера в молодежной сборной Италии (2006-2008).

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