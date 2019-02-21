Гаджиев: игра "Зенита" стала заметно надежнее по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче Лиги Европы против стамбульского "Фенербахче" продемонстрировал заметно более надежный футбол, чем в конце первой части чемпионата России. Таким мнением поделился с ТАСС заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

В четверг "Зенит" со счетом 3:1 дома обыграл "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. Это была вторая официальная встреча санкт-петербургской команды в 2019 году. В первом матче победил турецкий клуб (1:0).

"Зенит" набирает форму, физическую в том числе: даже во втором тайме первой игры команда выглядела достаточно физически готовой к сезону. Этот матч получился непростым, в концовке порой стоило сыграть поаккуратнее, не терять мяч на ровном месте в центре поля, так как "Фенербахче" имел свои моменты в конце игры", - сказал Гаджиев.

В зимнее трансферное окно состав команды пополнили защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Лукас Барриос и нападающий Сердар Азмун, которые вышли в прошедшем матче в основном составе.

"Понравилась связка центральных защитников (Ракицкий - Бранислав Иванович), обе встречи провели на достойном уровне. Впрочем, все три новичка команды заметно укрепили игру, - добавил специалист. - В конце 2018 года "Зенит" растерял много очков из-за индивидуальных ошибок, неубедительного физического состояния, сейчас игра стала заметно надежнее, но [главному тренеру] Сергею Семаку есть над чем работать, нужно выжимать из команды максимум".

Соперник "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы определится во время жеребьевки 22 февраля.