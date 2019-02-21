Эксперт: плохая игра защитников "Фенербахче" и поддержка трибун помогли "Зениту" победить

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Неуверенная игра линии обороны стамбульского "Фенербахче" и помощь домашних трибун помогли петербургскому "Зениту" обыграть соперника с нужным счетом и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Таким мнением поделился с ТАСС бывший вратарь санкт-петербургского клуба Роман Березовский.

В четверг "Зенит" со счетом 3:1 дома обыграл "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. В первом матче в Стамбуле хозяева победили со счетом 1:0.

"Фенербахче" показывал весь матч неуверенную игру в защите, особенно перед третьим голом, когда Азмун продавил и заставил ошибиться игрока гостей. Впрочем, "Зенит" тоже допустил ошибку в пропущенном мяче: Анюкову и Ракицкому стоило плотнее сыграть с Топалом, попробовать накрыть удар, но Луневу не стоит предъявлять претензий за пропущенный мяч: удар вышел красивым, обводящим, нелегким для голкипера" - заявил Березовский.

"Азмун сегодня очень понравился, шикарно влился в игру (футболист пополнил состав "Зенита" в зимнее трансферное окно - прим. ТАСС) и поучаствовал во всех мячах команды, но вся команда играла открыто, с душой, ребята бились весь матч до конца, молодцы. "Фенербахче" находится в лучшем игровом тонусе, чем "Зенит", но домашние трибуны сегодня определенно помогли, команде приятно играть на такой шикарной арене при полных трибунах, - добавил бывший голкипер. - В чемпионате России поначалу так легко играть не выйдет: качество полей у других клубов не такое приятное, как в Петербурге, придется подстраиваться, но считаю, что ресурсы позволят "Зениту" довести свое чемпионское шествие до конца".

Соперник "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы определится в ходе жеребьевки 22 февраля.