"Челси" разгромил "Мальмё" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 22 февраля. Английский футбольный клуб "Челси" на своем поле одержал крупную победу над шведским "Мальмё" со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (55-я минута), Росс Баркли (74) и Каллум Хадсон-Одои (84). На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник шведской команды Расмус Бенгтссон. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "Челси". Таким образом, в следующий раунд вышел клуб из Лондона.

Результаты параллельных матчей:

"Бенфика" (Португалия) - "Галатасарай" (Турция) - 0:0 (первый матч - 2:1);

"Бетис" (Испания) - "Ренн" (Франция) - 1:3 (первый матч - 3:3);

"Генк" (Бельгия) - "Славия" (Чехия) - 1:4 (первый матч - 0:0);

"Динамо" (Украина) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:0 (первый матч - 2:2);

"Интер" (Италия) - "Рапид" (Австрия) - 4:0 (первый матч - 1:0).

Пары 1/8 финала Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.