Иванович: "Зенит" обыграл "Фенербахче" в матче Лиги Европы благодаря поддержке болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Болельщики петербургского "Зенита" внесли большой вклад в победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Об этом журналистам заявил защитник российской команды Бранислав Иванович.

В четверг "Зенит" со счетом 3:1 обыграл турецкий "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, на игре присутствовали 50 448 болельщиков.

"Получился тяжелый матч, забили два мяча, но во втором тайме сбавили. Думаю, что благодаря нашим болельщикам нам сегодня удалось собраться и довести дело до нужного результата. Игра во второй половине встречи показала, что еще надо работать, теперь будем готовиться к чемпионату и ждем жеребьевку 1/8 финала", - сказал Иванович.

"Мы контролировали ход матча, даже после того, как пропустили, поэтому были уверены в себе. Очень трудная игра. Мы, видимо, немного устали во втором тайме и это закономерно после такого перерыва. Однако за счет стадиона, эмоций и болельщиков удалось добиться победы", - добавил футболист.

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 22 февраля в швейцарском Ньоне.