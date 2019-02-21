Мусаев: футболисты "Краснодара" прошли "Байер" в 1/16 финала ЛЕ благодаря вере в себя

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 22 февраля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Краснодар" добились положительного результата в двухматчевом противостоянии с немецким "Байером" в 1/16 финала Лиги Европы благодаря тому, что верили в себя. Такое мнение журналистам высказал старший тренер российской команды Мурад Мусаев.

"Краснодар" вышел в 1/8 финала турнира, сыграв в Германии вничью с "Байером" со счетом 1:1. В первой встрече в Краснодаре соперники разошлись миром без забитых мячей - 0:0. Российская команда одержала победу в противостоянии благодаря голу в гостях.

"В первом тайме было много шансов забить мяч. Вторая половина осталась за "Байером", но мы выстояли и в концовке реализовали свою возможность отличиться. Считаю, что результата достигли за счет веры в себя и сплоченности команды на поле", - сказал Мусаев.

Свой третий матч в еврокубках у "Краснодара" провел 19-летний вратарь Матвей Сафонов, заменивший травмированного Станислава Крицюка. "Как только стало понятно, что Крицюк получил травму, мы оказались перед сложным выбором. Синицын тоже является хорошим вратарем, но Сафонов предыдущими матчами и работой на поле заслужил право сегодня играть", - подчеркнул он.

Тренер не стал говорить о том, с кем бы он хотел сыграть в 1/8 финала турнира. "В данную секунду для нас это не является важным. Мы хотим наслаждаться моментом победы", - отметил специалист.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 22 февраля.