Бош: вылет "Байера" из плей-офф футбольной ЛЕ является заслуженным

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 22 февраля. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба "Байер" Петер Бош назвал заслуженным вылет своей команды из плей-офф Лиги Европы после поражения от "Краснодара". Об этом он заявил журналистам.

"Краснодар" вышел в 1/8 финала турнира, сыграв в Германии вничью с "Байером" со счетом 1:1. В первой встрече в Краснодаре соперники разошлись миром без забитых мячей - 0:0. Российская команда одержала победу в противостоянии благодаря голу в гостях.

"Заслуженный вылет из Лиги Европы, я разочарован игрой. Жаль, что мы подвели наших болельщиков, - сказал Бош. - У меня сегодня большое разочарование, хочется быстрее забыть игру эту. Сейчас даже думать не могу о предстоящей встрече с Дортмундом, который я тренировал раньше".

На матч "Байер" - "Краснодар" пришли 16 тыс. зрителей, вместимость же стадиона составляет 30 тыс. "Что касается малой посещаемости, то сегодня рабочий день. Также мы приучили болельщиков, что играем обычно в Лиге чемпионов. А этот турнир (Лига Европы - прим. ТАСС) все-таки менее интересен для них", - подчеркнул он.

Бош возглавил "Байер" в конце декабря 2018 года, под его руководством команда провела восемь матчей. "Я доволен играми в Бундеслиге. Очень доволен матчем в Краснодаре. Однако сегодня был провал", - сказал тренер.