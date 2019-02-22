"Зенит" и "Краснодар" узнают своих соперников по 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 22 февраля. Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" в пятницу узнают своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.

"Зенит" в 1/16 финала прошел турецкий "Фенербахче" (0:1, 3:1), а "Краснодар" - немецкий "Байер" (0:0, 1:1).

Соперниками российских команд могут стать: "Севилья" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Арсенал" (Англия), "Славия" (Чехия), "Интер" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Валенсия" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), "Челси" (Англия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Ренн" (Франция).

Киевское "Динамо", которое также вышло в 1/8 финала турнира, не сможет стать соперником российских клубов до финала. Ограничения связаны с решением Союза европейских футбольных ассоциаций разводить при жеребьевках российские и украинские клубы.

Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне. Начиная со стадии 1/8 финала в ходе жеребьевки не будет сеянных команд. Команды из одной страны могут сыграть друг с другом.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 7 и 14 марта. Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.