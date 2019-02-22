Первой советской финалистке турниров Большого шлема Ольге Морозовой исполняется 70 лет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Советская теннисистка Ольга Морозова, первая из отечественных спортсменок игравшая в одиночных финалах серии турниров Большого шлема, в пятницу празднует 70-летие. В 1974 году Морозова стала победительницей Открытого чемпионата Франции в парном разряде, всего же она сыграла в восьми финалах самых престижных соревнований - два в одиночных турнирах, четыре в парных и два в миксте.

Морозова родилась в Москве и с 10 лет начала заниматься теннисом. Выделяясь на фоне сверстниц своими физическими данными, она с 15 лет привлекалась к тренировкам с первой командой страны. В 1965 году выиграла Уимблдон среди юниорок.

"Я был год ее тренером тогда, когда она выиграла Уимблдон, - признался ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - Можно сказать, что на плечах Морозовой, Александра Метревели и Анны Дмитриевой родился отечественный теннис. Этот вклад невозможно переоценить. Морозова играла очень ярко, у нее был свой четкий стиль, который позже стал присущ многим советским теннисистам: хорошая физическая подготовка, прекрасный удар с лету, умение читать игру".

Своего пика Морозова достигла в 1974 году, став первой теннисисткой из СССР, вышедшей в финал турнира Большого шлема. Это происходило дважды, но оба раза она уступила американке Крис Эверт - на Уимблдоне и Roland Garros. Однако в этом же году в паре со своей соперницей Морозова покорила французские корты.

За время выступлений спортсменка стала 22-кратной чемпионкой страны в одиночном, парном и смешанных разрядах (последний раз это произошло в 1980 году - прим. ТАСС). Завершив спортивную карьеру, она решила быть тренером и добилась успехов в этой роли. Под руководством Морозовой национальная команда завоевала восемь золотых медалей европейских чемпионатов, а также два раза играл в финалах Кубка Федерации (1988, 1990). Из теннисисток, с которыми работала именитая в прошлом спортсменка, можно выделить Елену Дементьеву, Наталью Звереву и Елену Лиховцеву.