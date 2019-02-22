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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Cборная Марокко может стать первым участником от Африки в истории зимних Универсиад

По словам главы Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина соревнования в Красноярске установят рекорд по количеству стран-участниц

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная Марокко может принять участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске, и стать первым представителем Африки в истории зимних Универсиад. Об этом рассказал президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин в интервью ТАСС.

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"На сегодня известно, что на Универсиаду приедут делегации 59 стран. По Афганистану и Хорватии вопросы решились, сейчас решается вопрос по участию Марокко, надеемся, что все пройдет благополучно и мы станем первой зимней Универсиадой, в которой примут участие представители Африки, - отметил Матыцин. - Рекорд по количеству стран уже есть, но есть вероятность, что соревнования в Красноярске установят рекорд и по охвату континентов. Точно говорить об участии [команды] Марокко можно только тогда, когда делегация непосредственно прибудет, заселится, получит аккредитацию".

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта в Красноярске.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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