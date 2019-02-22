Матыцин: участники Универсиады в Красноярске сдадут около 200 допинг-проб

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 200 проб намерены взять представители допинг-контроля у спортсменов, принимающих участие в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

"Допинг-контроль является обязанностью организаторов, но впервые FISU взяла на себя прямые обязательства по организации допинг-контроля, это было связано с неопределенностью в вопросе по статусу РУСАДА [Российского антидопингового агентства]. После консультации с WADA [Всемирным антидопинговым агентством] и МОК [Международным олимпийским комитетом] мы пришли к решению о взятии на себя обязательств по обеспечению допинг-контроля, подразумевая, что нашим партнером в этом будет Независимое агентство антидопингового тестирования. FISU является координатором и отвечает за проведение допинг-контроля через международное тестовое агентство. Насколько будет продолжен этот опыт, я не готов сказать, потому что в условиях нормального контракта это обязательства оргкомитета", - сказал Матыцин.

"Есть договоренность, что будет создан максимально комфортный режим по осуществлению допинг-контроля, то есть не будет никаких экстремальных заборов проб в два часа ночи, в пять утра. Количество забранных проб будет стандартным и не будет превышать нормативы. Например, на Универсиаде в Алма-Ате было взято около 200 проб, в Красноярске будет примерно столько же", - добавил глава FISU.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.