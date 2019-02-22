FISU вряд ли будет расширять программы Универсиад новыми видами в будущем

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международная федерации университетского спорта (FISU) будет проводить ротацию видов спорта внутри программ Универсиад, а увеличения количества видов не планируется. Об этом в интервью ТАСС заявил президент организации Олег Матыцин.

"В ближайшем будущем мы постараемся делать ротацию видов спорта в программах Универсиад, потому что увеличивать количество видов спорта мы не можем, это очень сложно. Сейчас по стандарту у нас 15 обязательных видов плюс три демонстрационных летом, восемь плюс три - зимой, и я не думаю, что мы пойдем дальше, потому что большая нагрузка ложится на организаторов. С точки зрения новых видов спорта мы начали использовать модель Кубков FISU", - сказал Матыцин.

"Я являюсь сторонником позиции "лучше меньше, да лучше". Для меня, как руководителя, главная задача - оптимизация всех мероприятий, потому что лучше проводить меньше, но качественнее", - заключил он.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет Красноярске с 2 по 12 марта. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.