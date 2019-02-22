FISU заинтересована в участии высококвалифицированных спортсменов в Универсиадах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международная федерация университетского спорта (FISU) заинтересована в том, чтобы в Универсиадах участвовали высококвалифицированные спортсмены. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент FISU Олег Матыцин.

"Страна, которая организует такие проекты, заинтересована в том, чтобы иметь хороший результат, ничего странного тут нет. Чем больше участвует высококвалифицированных спортсменов, тем интереснее спортивная составляющая проекта, - отметил Матыцин. - В последнее время Универсиады становятся все более привлекательными не только для российской сборной, но и для всех остальных команд. Мы взаимодействуем с Международным олимпийским комитетом и позиционируем Универсиаду как платформу для будущих звезд и олимпийских чемпионов".

"Китайцы, корейцы, японцы всегда привозят сильную молодежную команду, сейчас приедет команда, которая потом будет выступать на Олимпийских играх в Пекине. 30-40 процентов их спортсменов точно будут участвовать в ОИ-2022, они уже за три-четыре года привозят команды и смотрят резерв, обкатывают его. Значительно вырос интерес к Универсиадам в США, Канаде, Польше, сильные спортсмены приезжают из бывших советских республик, уровень конкуренции высокий", - добавил глава FISU.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.