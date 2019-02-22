Фигуристка Хромых заявила, что занятия в группе Тутберидзе помогли ей раскрыть себя

ТАСС, 22 февраля. Фигуристка Майя Хромых призналась, что занятия в группе Этери Тутберидзе помогли ей раскрыться. Об этом спортсменка рассказала в интервью изданию "Газета.Ru".

В финале Кубка России среди девушек Хромых одержала победу, набрав по сумме короткой и произвольной программ 201,06 балла, второе место заняла ее коллега по группе Дарья Усачева (189,83), третьей стала Анна Фролова (189,38). Хромых занимается в группе Тутберидзе с февраля 2018 года.

"Мне очень нравится, что в этой группе каждая тренировка отличается от других по-своему. Вообще, эта группа меня раскрыла, я открылась всему миру, можно так сказать. Атмосфера здесь раскрепощенная, - рассказала фигуристка. - Раньше я была немногословной, не очень любила разговаривать на тренировках, сейчас же я стала общительнее".

Хромых отметила, что заниматься в группе у Тутберидзе предложили ей родители. "Сама я изначально не просилась, но мои родители так решили, предложили мне, и я согласилась", - рассказала Хромых.

12-летняя фигуристка призналась, что ей нравится следить за выступлениями Алины Загитовой, Александры Трусовой и Софьи Самодуровой. Она также добавила, что на соревнованиях женщин в финале Кубка России она будет болеть за Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву. "За наших, за Женю Медведеву, за Лизу Туктамышеву. За всех буду болеть", - добавила фигуристка.