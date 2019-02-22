Выборная конференция РФС начала свою работу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Внеочередная выборная конференция Российского футбольного союза (РФС) начала свою работу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На конференции пройдут выборы президента и выборы в исполком РФС. Единственным кандидатом на пост президента организации является председатель совета директоров "Зенита", глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

На конференции присутствуют вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр спорта РФ Павел Колобков, региональный директор Международной федерации футбола по европейским ассоциациям Бьорн Вассало и директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций Зоран Лакович.