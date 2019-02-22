МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первый канал покажет произвольную программу финала Кубка России по фигурному катанию в женском одиночном катании в прямом эфире по телевидению и на сайте телеканала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

Финал Кубка России в Великом Новгороде проходит с 18 по 22 февраля.

После короткой программы в женском одиночном катании лидирует Евгения Медведева, которая получила от судей за свой прокат 76,89 балла. Второй результат показала Станислава Константинова (75,47), третьей стала Анастасия Губанова (73,94), четвертое место занимает Елизавета Туктамышева (72,21). Начало трансляции на сайте Первого канала - 14:00 мск, а с 15:15 к прямой трансляции подключится и телевизионный эфир.

Также отмечается, что комментаторами соревнований будут Александр Гришин и Алексей Ягудин.