Состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию станет известен 25-26 февраля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Состав команды России на чемпионат мира по фигурному катанию определится 25 или 26 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Команду на чемпионат мира мы определим 25-26 февраля", - заявил Коган.

Финал Кубка России в Великом Новгороде, который завершится произвольными программами у женщин и мужчин 22 февраля, станет последним стартом перед определением состава сборной России на предстоящий в японской Сайтаме чемпионат мира (18-24 марта).