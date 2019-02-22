Лакович: УЕФА окажет поддержку новому президенту РФС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) окажет поддержку новому президенту Российского футбольного союза (РФС). Об этом в ходе заседания отчетно-выборной конференции РФС заявил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.

В пятницу в Москве проходит внеочередная конференция РФС, на которой пройдут выборы президента РФС. Единственным кандидатом на пост главы организации является председатель совета директоров "Зенита", глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Я могу подтвердить, что связи между [главой УЕФА] Александером Чеферином и Александром Дюковым уже достаточно крепки. Гарантирую, что Союз европейских футбольных ассоциаций окажет полную поддержку новому президенту РФС", - сказал Лакович.

Также он отметил, что РФС является одним из важнейших партнеров УЕФА. "РФС всегда был партнером УЕФА, одним из важнейших. Можно сказать, что это наш стратегический партнер. Мы должны продолжать работать сообща. Поэтому сегодняшний день важен не только России, но для всего еврофутбола", - добавил он.

Лакович также отметил великолепную организацию чемпионата мира по футболу 2018 года. "Хочу отметить работу Алексея Сорокина (генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 - прим. ТАСС). Россия провела великолепный чемпионат мира, продемонстрировала великолепную организацию, и весь мир увидел легендарное российское гостеприимство, - сказал Лакович. - Огромная благодарность [главе Российской премьер- лиги] Сергею Прядкину за его преданность футболу и работу на благо российского футбола даже в сложные времена".

Представитель УЕФА передал слова благодарности от лица президента организации Чеферина Виталию Мутко. "От имени Чеферина хочу отдельно поблагодарить [бывшего президента РФС] Виталия Мутко за его вклад в развитие футбола с первых дней работы", - добавил он.

ФИФА и РФС удалось построить прочные отношения

Региональный директор Международной федерации футбола (ФИФА) по европейским ассоциациям Бьорн Вассало поблагодарил Россию за оказанное гостеприимство во время чемпионата мира и вклад в развитие мирового футбола, а также отметил, что рад вернуться в Москву.

"Мне хотелось бы передать наилучшие пожелания от президента ФИФА Джанни Инфантино. Недавно состоялся замечательный момент, Инфантино был вручен орден Дружбы от Владимира Путина. Это почетно для него и отмечает сотрудничество, которое сложилось между Россией и ФИФА. ФИФА и РФС удалось построить крепкие отношения", - отметил Вассало.