Фигуристы Забияко и Энберт получили медицинский допуск к участию в ЧМ в Японии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, получили медицинский допуск к участию в чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Фигуристы не приняли участие в чемпионате Европы 2019 года в Минске из-за проблем со здоровьем партнера.

"Из-за проблем со здоровьем Александр не был допущен к участию в чемпионате Европы. Сейчас спортсмены получили медицинский допуск к стартам," - заявил Коган.

Забияко и Энберт являются серебряными призерами зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях. Они также завоевали серебро на чемпионате России 2018 года в Саранске.

Состав команды России на чемпионат мира по фигурному катанию будет назван 25-26 февраля. Чемпионат мира пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.