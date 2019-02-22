Дюков: необходимо возродить престиж профессии детского футбольного тренера

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на внеочередной отчетно-выборной конференции организации заявил о необходимости возрождения престижа профессии детского футбольного тренера в России.

Конференция РФС проходит в Москве в пятницу. Глава "Газпром нефти" Дюков является единственным кандидатом на пост главы организации.

"Нам необходимо около 10 тысяч тренеров с лицензиями РФС и УЕФА. Нужно пересмотреть всю систему: возродить престиж детского тренера, мотивировать на подготовку профессиональных футболистов. Это касается и оплаты труда. Очевидно, что результаты соревнований не могут быть единственным критерием работы тренера", - заявил Дюков.

В пятницу пройдут выборы нового главы РФС, единственным кандидатом на пост является Дюков.