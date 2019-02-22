Кандидат в президенты РФС Дюков считает, что в стране не хватает уличного футбола

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Развитие уличного и дворового футбола необходимо усилить в России, что позволит повысить интерес и количество занимающихся. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил кандидат в президенты организации Александр Дюков.

"Развитие массового футбола - стратегическая задача для РФС, для страны, - сказал Дюков. - Это стимулирует интерес к игре, не хватает дворового, уличного футбола, который был популярен несколько лет назад. Развитие дворового футбола влияет на массовость игры, это расширяет охват новых талантов".

"Вторым важным направлением является массовый и любительский футбол. Футбол для каждого - наш главный приоритет, доступность является важнейшим фактором для популяризации и развития массового футбола", - добавил функционер.

Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС, выборы состоятся в пятницу на внеочередной конференции организации.