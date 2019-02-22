СМИ: боксер Лебедев проведет бой за титул чемпиона мира WBA с Околи

ТАСС, 22 февраля. Россиянин Денис Лебедев проведет бой с британцем Лоуренсом Околи за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, который станет вакантным после перехода обладателя пояса украинца Александра Усика в супертяжелый вес. Об этом сообщает Ringpolska.

Сообщается, что бой пройдет в Великобритании в мае. До этого Околи проведет промежуточный поединок против испанца Вади Камачо 23 марта в Лондоне.

Лебедев владел поясом регулярного чемпиона мира WBА с 2012 по 2018 год, в начале 2018 года организация лишила спортсмена титула, выставив его на кон во Всемирной боксерской суперсерии и переведя россиянина в статус "чемпиона мира в отпуске".

26-летний Околи не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (8 нокаутом). В послужном списке 39-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом), два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона по очкам.