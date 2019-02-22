Дюков: РФС должен делать из футбола шоу и привлекать болельщиков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) должен привлекать болельщиков на стадионы и популяризировать футбол. Об этом на внеочередной выборной конференции РФС заявил Александр Дюков, избранный новым президентом организации.

В пятницу состоялись выборы президента РФС, Дюков победил единогласным решением. Он являлся единственным кандидатом на выборах.

"Мы должны привлекать болельщиков, делать из футбола шоу, популяризировать данный вид спорта. У нас есть наследие стадионов чемпионата мира, мы должны его использовать, чтобы люди уходили со стадионов позже, а приходили на футбол как на праздник", - отметил Дюков.

Дюков также отметил, что важным вопросом являются успехи российских команд в профессиональном футболе. "Успех в футболе - это один из показателей по которым узнают страну. О работе РФС во многом судят по выступлению национальной сборной, возможно, в некоторых моментах это не очень справедливо, но это есть. Наши клубы успешно занимают шестое место в рейтинге УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], но нужно стремиться дальше", - добавил он.