Дюков: развитие инфраструктуры для детского футбола является важнейшей задачей РФС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры для детско-юношеского футбола является одной из приоритетных задач Российского футбольного союза (РФС). Об этом на конференции РФС заявил новый глава организации Александр Дюков.

В пятницу Дюков был избран президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции в Москве.

"Важно развивать детско-юношеский футбол. Прежде всего нам необходимо продолжить развитие нашей инфраструктуры. Нам нужно больше полей, спортивных комплексов. Нам необходимо строить поля с подогревом, чтобы ребята могли играть круглый год", - отметил Дюков.

"Еще одной задачей является преобладание современных методик обучения. В РФС разработаны новые методики для игроков от 14 до 17 лет, однако в некоторых школах работают по старинке, и ключевая задача РФС - модернизация процессов обучения. В различных возрастных группах существуют соревнования, где конкуренция команд более высокого класса преобладает над теми, где такой класс является более низким. Такие турниры не идут на пользу ни победителям, ни проигравшим, нужно создавать более яркие турниры для подрастающего поколения", - добавил он.

Дюков был единственным кандидатом на пост президента РФС.