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Футбол в России

Федун, Гинер и Галицкий избраны в исполком РФС

В новый состав исполкома вошло 23 человека
Владелец "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Владелец "Спартака" Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий избраны в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) в ходе выборной конференции организации, передает корреспондент ТАСС.

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Гинер входил в состав предыдущего состава исполкома. Федун не был переизбран туда в 2014 году, Галицкий - в 2016 году.

В новый состав исполкома вошло 23 человека. Еще четыре вакантные позиции будут заполнены на следующей конференции РФС, которая запланирована на май.

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