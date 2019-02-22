Федун, Гинер и Галицкий избраны в исполком РФС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Владелец "Спартака" Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий избраны в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) в ходе выборной конференции организации, передает корреспондент ТАСС.

Гинер входил в состав предыдущего состава исполкома. Федун не был переизбран туда в 2014 году, Галицкий - в 2016 году.

В новый состав исполкома вошло 23 человека. Еще четыре вакантные позиции будут заполнены на следующей конференции РФС, которая запланирована на май.