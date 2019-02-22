Дюков: сборная России должна войти в первую десятку рейтинга ФИФА

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России должна стремиться войти в первую десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение высказал новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на выборной конференции организации.

В пятницу Дюков был избран президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции в Москве.

"Если говорить о сборной, то сегодняшние положение в рейтинге ФИФА не может нас устраивать. Мы должны стремиться войти в первую десятку, и это нам по силам. Но это возможно лишь в случае серьезных улучшений по всем направлениям", - заявил Дюков.

Сборная России занимает 50-е место в рейтинге ФИФА. На первом месте сборная Бельгии, на втором - команда Франции, на третьем - сборная Бразилии.