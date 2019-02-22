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Футбол в России

Дюков: сборная России должна войти в первую десятку рейтинга ФИФА

На данный момент национальная команда занимает 50-е место в рейтинге

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России должна стремиться войти в первую десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение высказал новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на выборной конференции организации. 

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"Если говорить о сборной, то сегодняшние положение в рейтинге ФИФА не может нас устраивать. Мы должны стремиться войти в первую десятку, и это нам по силам. Но это возможно лишь в случае серьезных улучшений по всем направлениям", - заявил Дюков.

Сборная России занимает 50-е место в рейтинге ФИФА. На первом месте сборная Бельгии, на втором - команда Франции, на третьем - сборная Бразилии.

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