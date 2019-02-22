Президент Федерации хоккея с мячом РФ: сборная России должна стать первой на Универсиаде

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России должна занять первое место в общекомандном зачете зимней Универсиады в Красноярске. Такое мнение в пятницу высказал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник в Уфе на открытии финала первенства страны среди коллективов физической культуры.

"Я думаю, одной из сильнейших будет наша команда. Учитывая, что наши юношеские, юниорские сборные на чемпионатах мира хорошо выступают, а там в основном участники из этих команд, думаю, у сборной страны хорошие шансы занять первое место", - сказал он ТАСС.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет Красноярске с 2 по 12 марта. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.