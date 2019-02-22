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Футбол в России

Голодец заявила, что ей импонирует программа нового президента РФС Дюкова

В пятницу в Москве состоялась конференция РФС, на которой Александр Дюков был избран президентом организации на четырехлетний срок
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Программа нового президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова импонирует вице-премьеру РВ Ольге Голодец. Об этом она рассказала журналистам.

В пятницу в Москве состоялась конференция РФС, на которой Дюков был избран президентом организации на четырехлетний срок. Перед стартом голосования Дюков представил свою предвыборную программу, в которой особое внимание уделил развитию детско-юношеского футбола и положению сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

"Я понимаю, что задача войти в десятку лучших сборных рейтинга нам по силам, для этого нужно сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола, организации поддержки тренерам, - сказала Голодец. - Мне очень импонирует та программа, которую представил Дюков, мы готовы сотрудничать с РФС".

Теги
Российский футболГолодец, Ольга Юрьевна
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