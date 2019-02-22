{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дюков заявил, что покинет пост председателя совета директоров "Зенита"

В пятницу он был избран президентом Российского футбольного союза
Глава РФС Александр Дюков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уже в пятницу покинет пост председателя совета директоров "Зенита". Об этом он заявил журналистам.

В пятницу Дюков по итогам конференции РФС был выбран новым президентом организации. Он являлся единственным кандидатом и был выбран единогласно.

"Сегодня я собираюсь покинуть пост председателя совета директоров "Зенита". Время, которое я уделял "Зениту", я буду уделять всему российскому футболу", - сказал Дюков.

С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом "Зенита" (Санкт-Петербург), в 2017 году возглавил совет директоров клуба.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
ФК "Томь" приобрел 11 игроков во время действия трансферного окна
Ранее сообщалось, что в январе "Томь" получила от спонсора - "Газпром нефти" - транш в размере 400 млн руб
Читать полностью