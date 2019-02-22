Дюков заявил, что покинет пост председателя совета директоров "Зенита"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уже в пятницу покинет пост председателя совета директоров "Зенита". Об этом он заявил журналистам.

В пятницу Дюков по итогам конференции РФС был выбран новым президентом организации. Он являлся единственным кандидатом и был выбран единогласно.

"Сегодня я собираюсь покинуть пост председателя совета директоров "Зенита". Время, которое я уделял "Зениту", я буду уделять всему российскому футболу", - сказал Дюков.

С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом "Зенита" (Санкт-Петербург), в 2017 году возглавил совет директоров клуба.