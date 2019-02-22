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Футбол в России

Дюков в ближайшее время займется решением кадрового вопроса в РФС

Новый глава РФС отметил, что доволен работой генерального директора и секретаря организации Александра Алаева

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен в ближайшее время заняться решением кадрового вопроса в организации. Об этом Дюков сообщил журналистам.

На внеочередной конференции РФС в Москве Дюков был единогласно избран на пост президента РФС.

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"Что касается кадровых назначений, то в ближайшее время это будет тем вопросом, который я собираюсь решить, предлагаю пока не торопиться. Есть ресурс - это 130 человек, которые не бездельничают и любят футбол, работают не покладая рук, - отметил Дюков. - Они занимаются текущей работой от обеспечения до проведения турниров. Нужно сделать анализ, но для того, чтобы действительно преуспеть и перейти на новый качественный уровень, потребуются новые ресурсы".

Новый глава РФС отметил, что доволен работой генерального директора и секретаря организации Александра Алаева, который ранее был исполняющим обязанности главы РФС. "Алаев прекрасно себя зарекомендовал, и хотелось бы, чтобы таких людей было больше. У нас есть десятки задач, и каждому найдется место в строю. Уйдет только тот, кто не будет справляться", - добавил Дюков.

Теги
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