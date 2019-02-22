Дюков в ближайшее время займется решением кадрового вопроса в РФС

"Что касается кадровых назначений, то в ближайшее время это будет тем вопросом, который я собираюсь решить, предлагаю пока не торопиться. Есть ресурс - это 130 человек, которые не бездельничают и любят футбол, работают не покладая рук, - отметил Дюков. - Они занимаются текущей работой от обеспечения до проведения турниров. Нужно сделать анализ, но для того, чтобы действительно преуспеть и перейти на новый качественный уровень, потребуются новые ресурсы".

Новый глава РФС отметил, что доволен работой генерального директора и секретаря организации Александра Алаева, который ранее был исполняющим обязанности главы РФС. "Алаев прекрасно себя зарекомендовал, и хотелось бы, чтобы таких людей было больше. У нас есть десятки задач, и каждому найдется место в строю. Уйдет только тот, кто не будет справляться", - добавил Дюков.