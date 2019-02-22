Футболист Вомбергар официально стал игроком "Уфы"

ТАСС, 22 февраля. Аргентинский футболист Андреас Вомбергар перешел в "Уфу" из словенской "Олимпии". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Контракт с 24-летним аргентинским нападающим рассчитан на 3,5 года.

Вомбергар перешел в "Олимпию" из аргентинского клуба "Феникс де Пилар" в августе 2017 года. В текущем сезоне аргентинец провел за словенскую команду 17 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Словении текущего сезона.