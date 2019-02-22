Дюков: продажа пива на стадионах может способствовать увеличению посещаемости матчей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Разрешение продажи пива на футбольных стадионах может поспособствовать увеличению посещаемости матчей. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В пятницу Дюков на конференции РФС был выбран новым президентом организации.

"Для того, чтобы превратить футбол в прибыльное мероприятие, нужна комплексная работа. Это новые арены, инфраструктура, работа в день матча. Если обеспечивать на новых аренах посещаемость, то они будут приносить доход. Нам нужно ориентироваться на европейские чемпионаты, тут же вопрос пива и его разрешения на продажу", - отметил Дюков.

"Если это субботний день, и [у болельщика] есть желание выпить этот напиток, то он будет откладывать это до последнего, придя к началу матча и при этом желая уйти сразу после свистка. Если разрешить продажу пива, то она может способствовать увеличению посещаемости. Продажа пива не решит наши проблемы, но это одна из основных составляющих", - добавил глава РФС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.