Дюков считает, что стадионы ЧМ-2018 следует передать клубам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что стадионы, построенные к чемпионату мира 2018 года, следует передать в распоряжение клубам. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. По окончании турнира семь стадионов были переданы в собственность соответствующих региональных властей. Это арены в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

"В настоящий момент решение принято в виде передачи объектов регионам, а дальше все будет зависеть, как ими будут распоряжаться. На мой взгляд, правильным решением будет передать стадионы клубам. Если процесс передачи пойдет, то РФС, Российская премьер-лига и Футбольная национальная лига сделают максимум усилий для помощи этим клубам в виде повышения дохода. Те клубы, которые будут этими стадионами управлять, выйдут на уровень самоокупаемости и будут приносить доход", - считает Дюков.

Также новый глава РФС рассказал, что вопрос использования стадиона "Лужники" нужно решать с помощью мэрии Москвы.

"Лужники" - это та задача, которую нам надо решать. Да, мы могли бы там играть все матчи сборной, но я не уверен, что условная игра Россия - Андорра могла бы собрать полный стадион. Да, если игра решающая, то она соберет аудиторию, но при этом нам надо не забывать про другие стадионы. Вопрос использования "Лужников" нужно решать, и в том числе с помощью мэрии Москвы", - сказал Дюков.

Стадион "Лужники" был реконструирован к чемпионату мира 2018 года. Сборная России ближайшие домашние матчи отбора на чемпионат Европы - 2020 сыграет в Саранске (с командой Сан-Марино) и Нижнем Новгороде (с командой Кипра).