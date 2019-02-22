"Газпром нефть" теоретически может стать партнером Российского футбольного союза

"Если говорить о "Газпром нефти", то она делает много для развития различных видов спорта, то же сотрудничество с "Зенитом". Это делается для продвижения определенных брендов. Сотрудничество с РФС возможно, все зависит от того, что предложит РФС", - отметил Дюков.

"Теоретически "Газпром нефть" может стать топливным партнером. В любом случае, это будет тендер, кто предложит лучшие условия, тот и станет партнером. Все будет зависеть от того, насколько креативно подойдет РФС к этому вопросу. Если же случится конфликт интересов, то тут все будет без моего участия как с одной, так и с другой стороны", - добавил новый глава РФС.

С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом футбольного клуба "Зенит". С 2017 года он возглавлял совет директоров "Зенита". С 2014 года входит в состав исполкома РФС, руководил комитетом программ развития футбола.