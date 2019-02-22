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Футбол в России

"Газпром нефть" теоретически может стать партнером Российского футбольного союза

В пятницу глава "Газпром нефти" Дюков по итогам конференции РФС был выбран новым президентом организации
Глава РФС Александр Дюков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" может стать топливным спонсором Российского футбольного союза (РФС). Об этом на пресс-конференции сказал президент РФС Александр Дюков.

В пятницу глава "Газпром нефти" Дюков по итогам конференции РФС был выбран новым президентом организации.

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"Если говорить о "Газпром нефти", то она делает много для развития различных видов спорта, то же сотрудничество с "Зенитом". Это делается для продвижения определенных брендов. Сотрудничество с РФС возможно, все зависит от того, что предложит РФС", - отметил Дюков.

"Теоретически "Газпром нефть" может стать топливным партнером. В любом случае, это будет тендер, кто предложит лучшие условия, тот и станет партнером. Все будет зависеть от того, насколько креативно подойдет РФС к этому вопросу. Если же случится конфликт интересов, то тут все будет без моего участия как с одной, так и с другой стороны", - добавил новый глава РФС.

С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом футбольного клуба "Зенит". С 2017 года он возглавлял совет директоров "Зенита". С 2014 года входит в состав исполкома РФС, руководил комитетом программ развития футбола.

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